Мать из Одинцово опровергла информацию о падении ее ребенка в кипящий суп

Врачи зафиксировали повреждения 30% тела.

Что случилось с младенцем в Одинцово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Одинцове семимесячный малыш получил тяжелые ожоги после того, как опрокинул на себя кипяток из чайника. Мать пострадавшего, Айгуль, рассказала 360.ru подробности произошедшего. Ранее в СМИ появилась ошибочная версия о падении ребенка в кастрюлю с супом, однако эта информация не подтвердилась.

Айгуль объяснила, что сын потянул за шнур только что вскипевшего чайника, стоявшего на кухонной поверхности. Она кормила ребенка и на секунду отвлеклась, когда все произошло. По ее словам, она не успела понять, как малыш смог дотянуться до провода, но кипяток вылился прямо на него. Женщина сразу вызвала скорую, и младенца доставили в столичную больницу.

По словам матери, ребенка прооперировали: врачи зафиксировали ожоги 30% тела, из них около 10% оказались более глубокими. Ему провели пересадку кожи. Спустя сутки после операции, состояние младенца стабилизировалось. Врачебная команда намерена скоро перевести его в обычную палату.

Ранее сообщалось, что женщина случайно уронила своего сына в кастрюлю с кипящим супом. По этой версии, малыш выскользнул из рук, когда мать его держала во время готовки, и упал в горячую жидкость.

