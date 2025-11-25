«Деликатные детали»: Белый дом о прогрессе в решении конфликта на Украине

В Белом доме заявили об огромном прогрессе в решении конфликта на Украине

США добились огромного прогресса в урегулировании украинского кризиса за последнюю неделю. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

«За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию», — написала она на своей странице.

Однако в данном вопросе есть еще несколько «деликатных, но преодолимых деталей», уточняет пресс-секретарь Белого дома. Чтобы их устранить, необходимы трехсторонние переговоры России, Украины и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что союзники Киева будут работать с существующим планом США по Украине. Переговоры в Женеве в минувшие выходные позволили сделать «важные шаги вперед». По его словам, первоначальный проект плана США содержал как неприемлемые положения, так и важные элементы, «необходимые для справедливого и прочного мира». Стармер подчеркнул, что переговоры в Женеве в минувшие выходные позволили сделать «важные шаги вперед» в сближении позиций Вашингтона и Киева.

