«Мы очень близки»: Трамп рассказал, когда будет заключено соглашение по Украине

Дональд Трамп: стороны близки к заключению соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта очень близко. Об этом глава Белого дома сообщил во время выступления по случаю Дня благодарения.

«Думаю, мы добьемся успеха. <… > Так что, я думаю, мы очень близки к заключению соглашения. Узнаем», — отметил политик.

Раньше, как уточнил сам Трамп, ему казалось, что украинский конфликт удастся урегулировать гораздо быстрее. Кроме того, президент США считал, что завершить этот кризис должно было быть проще, чем другие, с которыми он уже справился.

Ранее 25 ноября стало известно, что украинские власти официально приняли предложение Трампа по урегулированию конфликта. При этом все еще остаются некоторые детали, которые требуют проработки.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что план Трампа может стать «очень хорошей основой для переговоров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемые для России изменения мирного плана по Украине.

