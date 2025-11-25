Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Он проходил в июне в столице КНР на центральной прогулочной улице Ванфуцзин.

Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» — что известно

Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло

Прошедший в июне фестиваль «Московские сезоны в Пекине» получил серебряную награду национальной премии Китая China Golden Awards for Excellence in Public Relations. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Проект отметили в номинации «Государственные коммуникации», золото в этой категории не вручалось, поэтому серебряный призер стал сильнейшим в данном направлении.

«Эта награда — показатель признания на одном из крупнейших рынков мира. Наши партнеры оценили высокий уровень подготовки и продвижения фестиваля. Почти три миллиона посетителей познакомились с культурным и историческим наследием Москвы, послушали концерты, попробовали блюда русской кухни, поучаствовали в творческих мастер-классах», — отметила Наталья Сергунина.

Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» прошел в столице Китайской Народной Республики (КНР) на центральной прогулочной улице Ванфуцзин с 12 по 15 июня. Он стал продолжением серии событий, приуроченных к перекрестным Годам культуры России и Китая.

Для взрослых и детей было подготовлено несколько площадок. В их число вошли яркие фотозоны проектов «Московское чаепитие» и «Усадьбы Москвы», игровые пространства, а также секция «Цифровые технологии», где можно было совершить интерактивное путешествие по столице России.

Под эгидой проекта состоялась конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина». Стороны обсудили новые возможности сотрудничества, включая взаимные инвестиции, и презентовали предложения, ориентированные на местный рынок. По итогам было заключено семь международных соглашений. 

