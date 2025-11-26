Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на следующей неделе проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 25 ноября сообщил сам Трамп.

«Они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве», — сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что не устанавливает никаких предельных сроков для достижения договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

«У меня нет крайнего срока», — заявил он.

Политик добавил, что европейские страны будут «весомо и активно участвовать» в формировании системы гарантий безопасности для Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным.

Он подчеркнул, изначальный вариант американского мирного плана, включающий 28 пунктов, был переработан с учетом замечаний как Москвы, так и Киева. По его словам, в документе осталось лишь несколько положений, по которым стороны пока не достигли согласия.

Президент США также заявил, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но такая встреча состоится только после того, как стороны окончательно согласуют условия урегулирования.

