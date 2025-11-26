«Просто слюни пускает»: как в подмосковном центре подростков пытали до полусмерти

В Подмосковном реабилитационном центре подростков пытали и морили голодом

В реабилитационном центре в Подмосковье подростков жестоко избивали, принуждали к изнурительному физическому труду и морили голодом. В здании была «комната пыток» — место, куда отправляли детей, которые «нарушали правила» заведения. Пострадавшие раскрыли в беседе с 5-tv.ru подробности о том, что происходило в Дедовске с августа по ноябрь 2025 года.

Днем ранее в подмосковной Истре был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы и пытках 24 детей. Преступная группа осуществляла свою деятельность под прикрытием «фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации».

Одна из пострадавших рассказала 5-tv.ru, что воспитанники постоянно подвергались психологическому насилию. Круглыми сутками они переписывали одну и ту же фразу.

«Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению», — эту формулу подростки должны были написать ровно 21 тысячу раз.

Подобная методика применялась на постоянной основе. Вместе с ней — другие виды издевательств. Например, изнурительный физический труд. Подростки должны были быть готовы к уборке в любое время суток. Малейшие провинности карались жестоким избиением. Дети при этом были уверены, что их родители осведомлены о происходящем и поощряют это.

Один из пострадавших — 16-летний Роман — был госпитализирован. Сейчас он находится в критическом состоянии.

«Дети видели, как издеваются над этим Романом. Жаловались, просили помощи. Им говорили: „Он просто симулирует, не обращайте внимания“. А потом у этого Ромы уже пошла пена изо рта. А они (сотрудники. — Прим. ред.) говорят: „Да он просто слюни пускает“. А другой мальчик рассказал, что его заматывали скотчем и засовывали в рот грязные носки», — рассказала мама одной из пострадавших Алла.

Она добавила, что детей морили голодом. Еды лишали за малейшие проступки.

«Дети ходили жутко голодные. Моя дочь не может наесться. В жутком страхе. Боится на улицу выйти», — добавила Алла.

