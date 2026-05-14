Биологический возраст пошел назад: ученые испытали необычную диету

Medical Xpress: изменения в питании могут повлиять на скорость старения

Ученые выяснили, что определенные изменения в питании могут влиять на скорость биологического старения. Исследование, опубликованное в Medical Xpress, показало: четыре недели на специальных диетах помогли снизить показатели биологического возраста у людей старше 65 лет.

В эксперименте участвовали 104 добровольца в возрасте от 65 до 75 лет. Их разделили на четыре группы с разными типами питания. Одни придерживались смешанного рациона, где белок поступал как из животных, так и из растительных продуктов, другие — полупостного варианта с преобладанием растительного белка.

Кроме того, внутри групп участникам назначали либо высокожировое и низкоуглеводное меню, либо питание с пониженным содержанием жира и повышенным количеством углеводов. Во всех случаях доля белка составляла 14% от общей калорийности.

Для оценки состояния организма специалисты использовали систему из 20 биомаркеров, включая показатели холестерина, инсулина и С-реактивного белка. Именно по этим данным рассчитывался биологический возраст участников.

Наименее заметный эффект показала группа, чей рацион почти не отличался от привычного питания. А вот в трех остальных группах ученые зафиксировали снижение биологического возраста.

Самый выраженный результат продемонстрировали участники, которые придерживались высокоуглеводной смешанной диеты с умеренным количеством жиров.

«Говорить однозначно о том, что конкретные изменения в питании продлят жизнь, пока рано. Но это исследование дает предварительный сигнал о потенциале диетических вмешательств в пожилом возрасте», — отметила ведущий автор работы, доктор Школы наук о жизни и окружающей среде Сиднейского университета Кейтлин Эндрюс.

Авторы исследования подчеркнули, что пока речь идет лишь о предварительных выводах. Чтобы подтвердить устойчивость эффекта, необходимы более длительные наблюдения и дополнительные исследования с участием людей разных возрастов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.