Высотой более 23 метров: огромная рождественская ель насмерть раздавила рабочего

|
Дарья Орлова
Одна из причин произошедшего — неправильное распределение веса металлического каркаса.

Рождественская ель насмерть раздавила рабочего

Фото: www.globallookpress.com/Sandro Pereira

Рождественская ель насмерть раздавила рабочего в Бразилии

В бразильском городе Манаус при монтаже праздничной конструкции огромная рождественская ель обрушилась на рабочих. Об этом сообщил El Imparcial.

По данным издания, конструкция высотой более 23 метров рухнула в момент, когда автокран поднимал ее. В публикации говорится, что один рабочий скончался, а второй получил травмы.

Гражданская полиция рассматривает перегрузку как одну из возможных причин падения. Еще одним фактором специалисты называют неправильное распределение веса металлического каркаса.

Кроме того, эксперты установили, что во время установки были допущены серьезные нарушения. В частности, на погрузчике не оказалось датчика, который должен предупреждать о превышении допустимой массы груза.

Ранее в Бразилии 45-летний мужчина погиб при крайне необычном стечении обстоятельств: через крышу его дома провалилась корова. Об этом пишет Mirror.

Животное паслось на склоне позади строения и, наступив на асбестовый лист, сорвалось вниз примерно с 2,5 метров. В этот момент мужчина спал рядом с супругой. Корова рухнула прямо на их кровать, однако женщине удалось избежать травм.

Пострадавшего госпитализировали со сломанной ногой. Он находился в сознании и общался с близкими. На следующий день мужчина скончался. Врачи считают, что причиной трагедии могла быть внутренняя травма, полученная в момент падения животного.

