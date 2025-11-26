В Москве гражданина РФ приговорили к 24 годам лишения свободы за госизмену

Гражданина России А. Е. Верьянова приговорили к 24 годам лишения свободы строгого режима и штрафу — 500 тысяч рублей за госизмену и участие в деятельности террористической организации. Соответствующее видео ЦОС ФСБ РФ публикует 5-tv.ru.

Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Известно, что уроженец Ростова-на-Дону по своей инициативе начал конфиденциальное сотрудничество с запрещенной в России террористической организацией, а также с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) в апреле 2023 года. Мужчина хотел помочь вражеским силам, направленным против безопасности РФ.

Злоумышленник собрал сведения о расположении систем противовоздушной организации Минобороны в Московской области, следуя указаниям куратора. Также он сконструировал и запустил в воздух беспилотный летальный аппарат, чтобы выявить уязвимости работы перечисленных систем. Он получил задание — подрыв воздушного судна высокопоставленного лица страны.

Следственное управление ФСБ России возбудило и расследовало уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена) и частью 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России, соединенные в одном производстве.

