Путин рассказал о проведении РФ и Киргизией около 97% расчетов в нацвалютах

Между странами создаются новые способы организации взаимных расчетов.
Россия и Киргизия совместно проводят примерно 97% расчетов в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-киргизских переговоров в расширенном составе.
Российский лидер уточнил, что между странами создаются новые способы организации взаимных расчетов.
«Порядка 97% всех платежей уже проводятся в национальных валютах, прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов», — отметил он.
Владимир Путин прилетел в республику с официальным визитом 25 ноября. Российский и киргизский главы возложили венки к мемориалу на площади Победы в Бишкеке после встречи в аэропорту.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что переговоры по основным вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях состоятся во Дворце Единства. При этом Путин поучаствует в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии.
