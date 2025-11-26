Путин назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии

Инвестиции РФ в экономику страны увеличились до двух миллиардов долларов.
Россия — один из основных торговых партнеров Киргизии. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров в расширенном составе.
«Россия — ведущий торгово-экономический партнер Киргизии. В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6% до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе–сентябре прибавил еще 17%», — отметил российский лидер.
По его словам, инвестиции РФ в экономику Киргизии увеличились до двух миллиардов долларов. К тому же президент отметил, что в настоящее время в республике работает 1,7 тысяч предприятий с российским участием.
Накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Киргизию, где собирается провести переговоры с лидером страны Садыром Жапаровым.
Программа визита состоит из возложения венков к Вечному огню на Площади Победы, неформальной встречи лидеров в резиденции Ала-Арча, подписания заявлений и межправительственных соглашений, а также пресс-конференцию глав государств и госприем от имени киргизской стороны.
Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание заявлений для углубления союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира».
В завершении дня 26 ноября пройдет неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для переговоров с Жапаровым.
