Путин назвал Россию одним из главных торговых партнеров Киргизии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Инвестиции РФ в экономику страны увеличились до двух миллиардов долларов.

Какие торговые отношения у России и Киргизии

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Россия — один из основных торговых партнеров Киргизии. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров в расширенном составе.

«Россия — ведущий торгово-экономический партнер Киргизии. В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6% до рекордных 4,1 миллиарда долларов, и в январе–сентябре прибавил еще 17%», — отметил российский лидер.

По его словам, инвестиции РФ в экономику Киргизии увеличились до двух миллиардов долларов. К тому же президент отметил, что в настоящее время в республике работает 1,7 тысяч предприятий с российским участием.

Накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Киргизию, где собирается провести переговоры с лидером страны Садыром Жапаровым.

Программа визита состоит из возложения венков к Вечному огню на Площади Победы, неформальной встречи лидеров в резиденции Ала-Арча, подписания заявлений и межправительственных соглашений, а также пресс-конференцию глав государств и госприем от имени киргизской стороны.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание заявлений для углубления союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира».

В завершении дня 26 ноября пройдет неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для переговоров с Жапаровым.

