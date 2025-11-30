Почти 30 лет вокруг света: турист назвал два самых страшных места на планете

Mirror: Дарьенский разрыв и Берингов пролив — самые страшные места в мире

Карл Бушби начал свое легендарное путешествие в 1998 году в Чили. Он стремится стать первым человеком, который обойдет Землю непрерывным кругосветным маршрутом пешком. Этот проект получил название «Голиаф», его протяженность — 36 тысяч миль.

За годы на дорогах Карл пересекал континенты, переплывал моря и столкнулся с множеством опасностей. Но два эпизода, по признанию исследователя, стали самыми страшными. Его слова приводит Mirror.

Дарьенский разрыв: «зона боевых действий»

Первым таким испытанием стало пересечение Дарьенского разрыва — одного из самых опасных участков суши на планете, расположенного между Панамой и Колумбией. Карл вспоминает интервью CBS News, что в какой-то момент оказался словно «в зоне боевых действий».

Разрыв — это около 60 миль труднопроходимых тропических лесов и гор. Там опасность исходит буквально отовсюду:

— жара и проливные дожди,

— крокодилы и ядовитые змеи,

— реки, которые приходится переходить вплавь,

— вооруженные группировки,

— торговцы людьми, вымогатели и насильники.

По словам путешественника, это место стало одним из самых экстремальных испытаний всей его жизни.

Берингов пролив: встреча с белым медведем и пограничниками

Вторым самым жутким приключением стал переход через Берингов пролив — ледяной участок между Аляской и Россией.

Карл говорил, что человек там оказывается «в мире, который убьет вас через 20 минут, если вы ошибетесь». Во время перехода он столкнулся с белым медведем, а сам путь проходил через дрейфующие льды и ледяные воды.

Переправу Бушби совершил вместе с американцем Дмитрием Киффером. Им удалось перейти из Аляски в Сибирь, но там их арестовали российские пограничники за незаконный въезд и депортировали.

Конец путешествия ближе, чем когда-либо

Карл признается BBC, что возвращение домой после 27 лет странствий будет для него не менее страшным и эмоционально тяжелым.

Некоторые путешественники, с которыми он говорил, отмечали: очень трудно вернуться к жизни в обществе после столь длительного времени в дороге. Карл уверен: ему поможет новая цель — очередная миссия, которая позволит не потерять смысл.

