«Важный элемент давления»: на Западе признали шаткое положение Зеленского из-за дела Ермака

И прежде всего — громкий судебный процесс над серым кардиналом украинской власти. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак на скамье подсудимых по делу о многомиллионных коррупционных схемах и элитных особняках. В материалах следствия — десятки томов, тайные переговоры, загадочные контакты с «фэн-шуй-консультантами» и фамилии тех, кого на Украине долгие годы считали неприкасаемыми.

Западная пресса уже открыто пишет — скандал может ударить не только по Ермаку, но и по самому Зеленскому. Почему под ним все сильнее шатается кресло, знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Второе судебное заседание по делу теневого главы Украины начинается в духе шоу «95-го Квартала» — сначала СМИ в зал не пускают, потом вдруг открывают двери. Одна из журналисток тут же протягивает Ермаку самодельную иконку.

«Икона святой девы Марии. Андрей Ермак, все закончится, эта икона тебя будет оберегать», — сказала журналистка.

А выясняется — икона ему ни к чему. Экс-глава офиса Зеленского за советами, в том числе и о назначении кабмина, сообщает прокурор, — не раз обращался к гадалке и эзотерике.

«Ермак Андрей Борисович обсуждал назначение ряда лиц с контактом, подписанным как „Вероника фэн-шуй, Офис“. Советовался он путем отправки дат рождения этих лиц», — заявила прокурор.

В элитных особняках под Киевом тоже все планировали устроить по фэн-шую: это поселок «Династия», который на украденные во время украинского конфликта деньги возводили подопечные Зеленского: его кошелек Миндич, экс-глава офиса Ермак, бывший вице-премьер Чернышев.

Только на строительных откатах эта компания незаконно присвоила себе около десяти с половиной миллионов долларов. Немало. Дело Ермака едва уместилось в 16 увесистых томов.

— Успели ли вы ознакомиться с материалами дела? Сколько нужно времени, чтобы изучить такое количество страниц? — спросил журналист.

— Больше, чем у нас имеется. Многие меня поддержали, но я не хотел бы это использовать. Важно, чтобы правосудие было независимым, чтоб на него не оказывали влияния, — ответил экс-руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

У Андрея Ермака есть выбор, не самый приятный, — либо следственный изолятор, либо 180 миллионов гривен залога.

«У меня точно нет таких денег. У меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», — утверждает Ермак.

Миндич и Чернышев еще и фигуранты Миндич-гейта: там сумма воровства покрупнее — 100 миллионов долларов уже после начала СВО киевская верхушка украла на украинской энергетике. Теперь следователи НАБУ как никогда близко подобрались к самому Зеленскому.

В расшифрованных пленках звучит имя «Вова». А суд над его правой рукой Ермаком, конечно, сам по себе жирный намек.

«На Украине нет человека, который был бы ближе к Зеленскому, чем Ермак. Он до сих пор сохраняет огромное влияние на все политические процессы в стране, хотя официально он уже не возглавляет офис», — пояснил немецкий журналист Кристоф Ваннер.

Западная пресса еще недавно пела Зеленскому дифирамбы, а теперь газеты и журналы выходят с немыслимыми прежде заголовками: скандал угрожает стремлению Украины в ЕС, этот суд — удар по киевскому руководству, а тут еще одно прямое свидетельство: следующим может стать сам Зеленский.

«Надо воспринимать всю эту историю как важный элемент давления, но не как уже свершившийся факт того, что эта ситуация приведет к радикальным последствиям для политической вертикали Украины», — отметил украинский политолог Денис Денисов.

Здесь есть две версии. Первая — так Вашингтон сжимает кольцо вокруг Зеленского, чтобы тот скорее согласился на мир. В глазах Трампа Украина — явный неликвид. Вторая — по ту сторону Атлантики и вовсе хотят от него избавиться.

«Если будет обнародована коррупционная схема администрации Байдена и демократов на Украине, и будет показано, как там американский бюджет на миллионы долларов разворовали демократы, это может улучшить ситуацию республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре этого года. Поэтому этого добиваются от нынешних украинских властей», — подчеркнул директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Вся надежда Зеленского теперь — на европейских партнеров, что уже обещали 90 миллиардов евро. Вдруг еще чем помогут. Поэтому пока его главный советник отвечает на вопросы прокурора, он сам улетел в Румынию — на встречу «Бухарестской девятки».

