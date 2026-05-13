Собянин: Более 2 млн поездок совершили пассажиры трамвайного маршрута Т2

София Головизнина Журналист

Ежедневный пассажиропоток на Т2 уже достигает 83 тысяч поездок.

За первый месяц работы второго Московского трамвайного диаметра (Т2) пассажиры совершили более двух миллионов поездок. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута Т2 за первый месяц его работы вырос на 66 процентов и уже достиг 83 тысяч поездок», — написал Мэр Москвы.

Т2 проходит от станции метро «Чертановская» через центр столицы до станции Новогиреево четвертого Московского центрального диаметра. Новые варианты поездок по городу получили более двух миллионов жителей.

Протяженность Т2 составляет 33 километра. Это самый длинный городской трамвайный диаметр в мире. Он связывает 13 районов Москвы в пяти округах, 31 станцию метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и четыре центральных железнодорожных вокзала.

Интервал движения трамваев на Т2 минимальный и составляет всего шесть минут. На общем участке в центре города между станциями метро «Красносельская» и «Тульская» интервал движения трамваев Т1 и Т2 сократился до трех минут.

На маршруте Т2 работает свыше 50 трамваев с автономным ходом — это трехсекционные вагоны «Витязь-Москва» и односекционные «Львенок-Москва».

Перед запуском была проделана огромная работа по подготовке водителей, масштабному обновлению подвижного состава, изменению организации дорожного движения, перенастройке светофоров, а также модернизации инфраструктуры и обустройству удобных и безопасных остановок. Все это сделали для комфорта и удобства горожан.

«Благодаря запуску Московских трамвайных диаметров в среднем на девять процентов снизилась нагрузка на станции метро „Комсомольская“, „Красные Ворота“, „Чистые пруды“, „Тульская“ и „Авиамоторная“. Жители все чаще выбирают современные и комфортные трамваи для своих ежедневных поездок», — заключил Мэр Москвы.

