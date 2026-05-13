Сергей Собянин поздравил московских медсестер с профессиональным праздником

София Головизнина
Сейчас в медицинских организациях, подведомственных столичному Департаменту здравоохранения, работают около 50 тысяч медицинских сестер и братьев.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Сергей Собянин встретился с финалистами конкурса «Московские мастера — 2026» по профессиям «медицинская сестра», «фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» и «акушерка». В качестве награды девять победителей и призеров получили ключи от автомобилей «Москвич».

«Многое делаем для здравоохранения. Мы реконструируем и строим новые клиники, поликлиники, амбулаторное звено, внедряем искусственный интеллект, но никакие новшества, конечно, не заменят вашего душевного отношения, ваших сердец, вашего желания оказать содействие и помощь больным. Конечно, это вы делаете на высоком уровне. Считаю, что отряд медицинских сестер города Москвы — самый лучший в мире», — обратился Сергей Собянин к финалистам конкурса «Московские мастера — 2026».

Встреча была приурочена к Международному дню медицинской сестры, который отмечался накануне, 12 мая.

 

