«Готова на все»: четырежды разведенная Дженнифер Лопес продает обручальные кольца

NYP: Четырежды разведенная Дженнифер Лопес продает обручальные кольца

Американская певица Дженнифер Лопес, которая за свою жизнь четырежды официально разводилась, стала новым лицом ювелирного бренда Zen Diamond, который производит обручальные кольца. Артистке заплатили $10 миллионов за участие в рекламе украшений. Об этом сообщает New York Post.

По словам инсайдера издания, для Лопес эта сумма считается скромной.

«Раньше она заключала гораздо более крупные сделки. Ей легко платили по 20, 30 и даже 50 миллионов долларов за рекламу. Поэтому я был шокирован. Для Джей Ло это мало», — сказал собеседник.

В рекламной кампании 56-летняя певица позирует в свадебном белом платье с открытыми плечами и кольцом на безымянном пальце. Бренд запустил новую линейку к Черной пятнице, сделав Лопес ее амбассадором.

После развода она снова одна

В реальной жизни певица не состоит в отношениях. Дженнифер развелась с актером Беном Аффлеком в августе 2024 года — спустя два года после их свадьбы в Лас-Вегасе.

«Она хочет оставаться в центре внимания. Она стремится сохранить молодость. Она не нуждается в деньгах. Джей Ло сейчас в том возрасте, когда она готова на все, чтобы быть актуальной», — объяснил источник активность певицы.

Лопес действительно расширяет горизонты: в эти выходные она впервые выступила в Индии — на свадьбе миллиардера, где, по данным СМИ, заработала еще $2 миллиона.

Почему именно Лопес — идеальный амбассадор колец

Председатель совета директоров Zen Diamond Эмиль Гузелиус назвал Лопес «олицетворением силы, подлинности и красоты, не подвластной времени».

Лопес действительно имеет уникальный опыт по части брака. Первое предложение она получила в 2002 году от Бена Аффлека — это было кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом весом 6,1 карата. Позже бейсболист Алекс Родригес подарил ей 15-каратный камень. До этого у певицы были браки с моделью Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони. От последнего у нее родились близнецы Эмма и Макс.

После развода актрису спросили, будет ли она пользоваться приложениями для знакомств. На что она коротко ответила: «Нет, я этого не хочу».

