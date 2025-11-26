Дом ужасов: подростков в подмосковном рехабе «лечили» побоями и морили голодом

Жуткая история из Подмосковья. В эти минуты там борются за жизнь подростка, которого искалечили в так называемом реабилитационном центре. Родителям обещали вылечить детей от разных зависимостей. А на деле били и морили голодом. Правда всплыла после того, как один из постояльцев оказался в коме. Двоим участникам пыток предъявили обвинения, а владелец в розыске.

Что на самом деле творилось за железными входными дверями — увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Вот как сейчас вход в реабилитационный центр. Как видно, замки сбиты. Но дверь заварена, ни зайти, ни выйти. Можно заглянуть в окно: здесь хорошо видно, что остались свежие продукты, овощи и обувь.

Запасы продуктов на пару недель лежат нетронутыми, их даже не успели занести в дом. Постояльцев центра в магазин не выпускали, всю еду им доставляли курьеры.

«Было и по пять пакетов полных. Килограммов по 25 наверное. Я еще спрашивал, может помочь. Нет, мы все сами», — рассказал курьер Роман Свиридов.

Но оказалось, что центр был настоящим домом ужасов, где над подростками издевались, били и унижали. Таким способом в рехабе подростков якобы лечили от всех зависимостей. Все по методичке Анны Хоботовой. Вот к примеру, дневник постояльца, где подростки в качестве наказания должны были мелким почерком выписывать одни и те же фразы по несколько тысяч раз.

А вот те самые записи постояльцев. Журналисты нашли их в груде мусора во дворе дома.

На новую жизнь для своего 16-летнего сына рассчитывала Светлана, которая уговорила его пройти реабилитацию, чтобы вылечить телефонную зависимость.

«Я смотрела, как она занимается с детьми. У меня была такая вера, что он там обретет себе друзей. Я говорю, Ром, ну давай, давай продержимся, надо девятый класс окончить», — рассказала Светлана.

За двухмесячный курс Светлана заплатила 310 тысяч рублей. По этому договору подростку должны были оказать психологическую и социальную помощь. Но после курса он оказался в реанимации. Эти фотографии из столичного центра Рошаля. Тело ребенка в гематомах и порезах.

«Следы ожогов, об него сигареты, что ли, тушили? Там рассечения спины. Все в синяках, он связанный был. До чего довели ребенка? Сепсис, пневмония, у него почки отказали», — продолжила Светлана.

Вот как выглядел реабилитационный центр внутри. Затянутые в узел простыни на двухъярусных кроватях, решетки на окнах и скрученные ручки. В таких условиях жили трудные подростки состоятельных родителей.

«Все зависит от статуса. Если это лицензированные медцентры, то плановые проверки предусмотрены раз в три года. Нелицензированные рехабы — проверок по ним практически нет. Основанием для таких проверок может послужить только жалоба», — сказал руководитель юридической компании Никита Кулачкин.

Но, судя по всему, жаловаться в подмосковном рехабе просто не разрешали. Родители 24-х подростков в возрасте от 11 до 17 лет просто ничего не знали. Центр скрывал всю информацию, работая нелегально. Это установил Следственный комитет.

После того, как один из постояльцев впал в кому, полицейские задержали руководителей подмосковного филиала центра Анны Хоботовой. Это Виталий Балабриков, себя он называл консультантом-аддиктологом, его уже арестовали.

Управляет центром, по данным системы «Спарк», некоммерческая организация «Галактика», в которой Анна Хоботова значится президентом. Выручка за 2024 год составила 2,3 миллиона рублей. Но судя по квитанциям родителей постояльцев, лишь в Подмосковье доход рехаба мог перевалить за семь миллионов, начиная с августа. У правоохранителей, видимо, появятся и финансовые вопросы к владельцам центра. А пока возбуждены дела об истязании детей и незаконном лишении свободы.

