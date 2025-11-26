Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной

Спортсменка утаила от организаторов соревнований, что является трансгендером*.

За океаном со скандалом «отменили» самую сильную женщину мира. Выяснилось, что победителем стал мужчина.

Самую главную деталь своей биографии спортсменка утаила. При этом она уверенно обошла других претенденток и выиграла все испытания.

Впрочем, победа возмутила других финалисток. Одна из них даже покинула пьедестал, не желая вставать рядом с атлетом-трансгендером*. В итоге организаторам пришлось провести собственное расследование и просто дисквалифицировать обманщицу, поскольку изначально в правилах конкурса есть пункт о том, что учитывается именно пол при рождении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гамбурге состоялась премьера оперы Глинки «Руслан и Людмила». Вот только от оригинальной поэмы Пушкина осталось одно название. В постановке однополые отношения*, трансгендеры* и другие проявления запрещенного в России движения ЛГБТ*.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

