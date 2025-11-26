Путин и Жапаров выступили за архитектуру равной безопасности в Евразии

|
Элина Битюцкая
Лидеры России и Киргизии договорились совместно формировать устойчивую систему региональной безопасности.

Кто выступает за архитектуру равной безопасности в Евразии

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Россия и Киргизия поддержали создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова в Бишкеке, опубликованном 26 ноября на сайте Кремля.

«Стороны соглашаются с тем, что современные геополитические реалии высвечивают востребованность формирования устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона», — указано в документе.

На встрече Путин подчеркнул, что обсудил с Жапаровым расширение военно-технического сотрудничества и совместные действия против терроризма, экстремизма и наркотрафика.

Российский лидер отдельно отметил роль военной базы РФ в Киргизии как гаранта стабильности в Центральной Азии.

Визит Путина в Киргизию начался 25 ноября с торжественной встречи в аэропорту Манас и продолжился переговорами в резиденции «Ынтымак Ордо».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке.

