Путин и Жапаров выступили за архитектуру равной безопасности в Евразии

Россия и Киргизия поддержали создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова в Бишкеке, опубликованном 26 ноября на сайте Кремля.

«Стороны соглашаются с тем, что современные геополитические реалии высвечивают востребованность формирования устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона», — указано в документе.

На встрече Путин подчеркнул, что обсудил с Жапаровым расширение военно-технического сотрудничества и совместные действия против терроризма, экстремизма и наркотрафика.

Российский лидер отдельно отметил роль военной базы РФ в Киргизии как гаранта стабильности в Центральной Азии.

Визит Путина в Киргизию начался 25 ноября с торжественной встречи в аэропорту Манас и продолжился переговорами в резиденции «Ынтымак Ордо».

