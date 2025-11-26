«Здоровье в движении»: главный Дед Мороз России о своем образе жизни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Несмотря на моду на гастрономические эксперименты, у главного зимнего волшебника есть явный фаворит.

Какой образ жизни у российского Деда Мороза

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Главный Дед Мороз пригласил всех желающих в свою вотчину под Великим Устюгом

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить душевность искреннего общения в жизни. Об этом в беседе с Life.ru рассказал главный Дед Мороз России. К тому же зимний волшебник раскрыл другие свои привычки и взгляды.

Чудеса против нейросети

Российский Дед Мороз уверен, что технологичные алгоритмы не смогут противостоять настоящему чуду. При этом ИИ он назвал полезным инструментом, который нечасто применяет для своих дел.

«Живой ум, опыт, индивидуальность, тепло сердца и рук в моей сказке нейросетью не заменить», — подчеркнул Дед Мороз.

Технологии могут помогать, считает дедушка, однако волшебство зависит от личного участия, которое не поддается программированию.

Спорт вместо лежания на диване

Зимний волшебник часто физически нагружает себя, так как этого требует работа. Его секрет прост — главное двигаться и поддерживать дисциплину.

«Лучшее средство от боли в спине — спортивная профилактика, легкая разминка и активность, а не лежание на диване или просиживание времени за гаджетами», — отметил Дед Мороз.

При этом диеты — не про него. Волшебник посоветовал больше бывать на свежем воздухе и во всем знать меру.

Коронное блюдо на стол

Главный волшебник страны выделил явного фаворита для празднования Нового года.

«Фаворит — классический оливье, который ассоциируется с главным зимним праздником больше всего», — рассказал собеседник.

У дедушки почти нет времени на просмотр фильмов. Однако «Иронию судьбы» он любит и советует обратить внимание на новый фильм «Письмо Деду Морозу», который будет интересен для всей семьи.

Нескучное время праздников

Россиян ожидают длинные новогодние каникулы — две недели — в 2026 году. Дед Мороз призвал провести их с пользой.

«Прекрасный шанс провести время с родными: весело, активно, интересно. Ведь бодрость и здоровье кроются в движении и норме, а не в излишествах и лени», — сказал он.

Особо скучающим волшебник предложил приехать в его сказочную вотчину под Великим Устюгом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда и как знакомить ребенка с новогодней сказкой.

