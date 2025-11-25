Дед Мороз без стресса: когда и как знакомить ребенка с новогодней сказкой

Психолог Бахтеевова: смысл новогодних подарков — время, проведенное вместе

Период новогодних праздников неизбежно вызывает у родителей множество вопросов: когда вести малыша на елку, стоит ли приглашать актеров домой и что делать, если ребенок просит невозможный подарок. Об этом психолог Рената Бахтеева рассказала в беседе с aif.ru.

Когда ребенок готов к первой елке

По словам специалиста, знакомство с новогодними представлениями можно начинать уже с трех лет — в возрасте, когда дети посещают детский сад и сами участвуют в подготовке к празднику. В этом периоде малыш способен выразить свои эмоции словами и объяснить, что ему нравится.

Однако Бахтеева подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Некоторые дошкольники могут пугаться большого скопления людей, громких шоу и ростовых кукол.

Если малыш чувствует себя неуверенно или тревожно, лучше не форсировать события.

«Лучше проведите это время вместе, вешая игрушки на елку дома, где ребенку спокойно и комфортно. Если он впервые попадет на праздник на год позже, то ничего не потеряет. Наоборот, погружение в сказку будет для него приятным, а не травмирующим, а это самое важное», — отметила психолог.

При этом перед походом на елку ребенок должен быть выспавшимся, сытым и здоровым.

Когда можно приглашать Деда Мороза

Четких возрастных рамок здесь нет. Бахтеева уверена, что волшебное появление Деда Мороза вызывает восторг у всех — и у малышей, и у подростков.

«У меня все дети практически погодки. И могу сказать, что у нас всегда на Новый год приходит Дед Мороз и Снегурочка. И радуются одинаково и взрослые, и маленькие. Все с одинаковым удовольствием смотрят на яркие костюмы, с одинаковой заинтригованностью присматриваются к мешку с подарками и ждут этого праздника сюрпризов и некого волшебства. У меня старшему ребенку сейчас 15 лет, и он обязательно спрашивает: «А мы будем Деда Мороза заказывать в этом году?», — рассказала эксперт.

Дополнительную атмосферу создает семейная традиция писать письма Деду Морозу и класть их в морозилку — с этим могут помочь и родители, если ребенок еще не пишет сам.

По словам психолога, приглашать актеров можно тогда, когда малыш уже понимает мультфильмы и умеет узнавать персонажей. Если ребенок с радостью реагирует на сказочного волшебника на экране, значит, он готов встретиться с ним и вживую.

Новогодние чудеса с правилами

Вопрос с подарками на Новый год часто становится для родителей непростым испытанием. Дети могут хотеть слишком дорогие вещи или мечтать о том, что невозможно исполнить.

Когда малыш просит вещь, которую семья не может себе позволить, важно не давать резкий отказ.

«Всегда можно сказать: „Да, Дед Мороз творит чудеса, но у него есть свои правила“. Расскажите ребенку, что он дарит подарки, которые помогают детям радоваться и развиваться, расти. То есть он с удовольствием принесет книжку, которая поможет тебе научиться читать, или конструктор, который развивает мышление, вместо дорогущей приставки. Ведь от этих подарков будет больше пользы», — посоветовала психолог.

Хороший вариант — предложить ребенку вместе написать письмо, где он перечислит все свои желания. Тогда Дед Мороз сможет сам выбрать то, что ему кажется подходящим. Так ребенок не услышит прямого отказа и поймет, что существует много вариантов.

Важно напоминать, что главная ценность праздника — это не цена подарка, а время, проведенное вместе. Можно украсить дом, выбрать подарки для родственников, испечь печенье и этим создать атмосферу волшебства.

Если ребенок будет удивляться, что другим детям достаются более дорогие подарки, можно объяснить, что Дед Мороз подходит к каждому индивидуально и выбирает то, что подходит именно этому ребенку.

Когда ребенок мечтает о брате или сестре, важно узнать, что скрывается за этим желанием. Возможно, ему одиноко или не хватает общения. Иногда помогает расширение круга друзей. Если речь идет о собаке, но родители пока не готовы, можно предложить альтернативу: съездить в приют, погулять с животным и дать ребенку возможность хотя бы ненадолго попробовать себя в роли хозяина.

Если ребенок хочет подарок для родителей, такой жест обязательно нужно поддержать. Похвалите его за внимание и заботу, спросите, что именно он хотел бы подарить и почему. Часто ответы бывают очень трогательными. После этого родители могут либо действительно купить выбранную вещь и положить ее под елку, либо объяснить, что самым ценным подарком бывает внимание ребенка. Иногда рисунок или небольшая поделка значат гораздо больше, чем дорогая вещь, и ребенок с удовольствием включается в подготовку праздника.

