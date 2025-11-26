Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут в Белоруссии в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Киргизский генерал-майор Мукамбетов выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Минобороны страны.

Где и когда пройдут следующие учения ОДКБ

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» и «Барьер» состоятся в Белоруссии в октябре 2026 года. Об этом пресс-служба Минобороны республики заявила в Telegram-канале после встречи главы белорусского оборонного ведомства Виктора Хренина и киргизского генерала-майора Руслана Мукамбетова.

По словам ведомства, министр обороны Беларуси пригласил киргизских военных поучаствовать в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026», а также в специальном учении с силами и средствами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» на территории республики.

В свою очередь Мукамбетов выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Минобороны Белоруссии. Он пояснил, что такой подход укрепит сотрудничество государств.

До этого учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2025» прошли в период с 14 по 19 октября в Таджикистане. В них участвовали военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Ранее 5-tv.ru написал об итогах встречи президентов РФ и Киргизии в Бишкеке.

