Союзники, друзья и партнеры: итоги встречи президентов РФ и Киргизии в Бишкеке

Второй день визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию начался с церемонии официальной встречи. Aurus российского лидера сопровождала кавалерия. У входа в резиденцию главы республики выстроился почетный караул, а также воины в исторических кожаных доспехах с копьями и щитами. Все расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Конный эскорт из всадников в национальных одеждах сопровождал авто Владимира Путина до самой резиденции «Ынтымак Ордо». Президент Киргизии Садыр Жапаров встречает российского коллегу уже внутри комплекса. Теплое приветствие, и можно сказать, что государственный визит начался.

Перед началом переговоров оба президента обходят почетный караул, выстроившийся по всему периметру площади. Как дань уважения, приветствие от Владимира Путина звучит по-киргизски.

«Салам аскер» можно перевести на русский как «приветствую, армия». Ответ переводится как «приветствуем». Ну а «ура» в переводе не нуждается.

После церемонии фотографирования вступительная торжественная часть закончилась. Дальше переговоры, и открывает их на правах хозяина президент Киргизии Садыр Жапаров.

«Сегодня Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие, многогранные отношения с братской Россией», — отметил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Президент России в ответном слове подчеркивает: отношения с республикой только укрепляются. И как результат — сегодня должны быть подписаны важнейшие соглашения.

«К подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению российско-киргизского сотрудничества на самых разных направлениях. Кроме того, будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической образовательный, миграционный и в других областях», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Сотрудничество, в том числе экономическое, по словам министра экономразвития России Максима Решетникова, достигло рекордных цифр.

«Действительно, 97%. Это поставки не только минеральных продуктов, но и поставки металлов и металлоконструкций. Это поставки продукции деревопереработки. Мы отсюда берем сельхозпродукцию», — рассказал Максим Решетников.

Суммы таких расчетов давно исчисляются десятками миллиардов рублей.

Если верить сухой статистике, то Китай является главным инвестором в республику. Но местные эксперты и экономисты, причем даже на страницах местных же газет, говорят о том, что если посчитать стоимость горюче-смазочных материалов, которые приходят в республику из России со значительной скидкой, если посчитать стоимость экономическую, техническую помощь, то, конечно, явный лидер — Россия.

Впрочем, экономика — не единственная тема переговоров. В стране действует объединенная военная база «Кант». Проводятся дни российско-киргизской культуры. В киргизских школах работают 157 преподавателей из России. А русский язык имеет статус официального, на нем почти говорит каждый житель республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.