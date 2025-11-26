Личный челлендж: мужчина попытался ограбить тот же банк спустя 9 лет и вновь провалился

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

С места преступления он ушел без добычи на своих двоих.

Мужчина попытался тот же банк спустя 9 лет в США

Фото: 5-tv.ru

NYP: мужчина попытался ограбить тот же банк спустя 9 лет и вновь провалился

Житель американского штата Техас, ранее осужденный за ограбление банка Wells Fargo, вновь попытался ограбить то же самое отделение девять лет спустя. Как сообщает New York Post, попытка провалилась, и мужчину задержали неподалеку от места преступления. 

По данным полиции, 43-летний мужчина ворвался в банк, пригрозил сотрудникам, что у него при себе есть оружие, и потребовал деньги. Однако план быстро сорвался — преступник ушел без добычи.

Правоохранители оперативно оцепили район и задержали его в нескольких кварталах от банка. Позже представитель полиции сообщил, что задержанному потребовалась медицинская помощь.

«У подозреваемого началась наркотическая ломка, поэтому на место вызвали скорую помощь», — сказал он.

Мужчине предъявили обвинение в ограблении с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, на момент ареста на него были выданы другие ордера. Злоумышленника поместили в окружную тюрьму. Был установлен залог в размере 150 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей).

В полиции напомнили, что данное отделение банка для мужчины уже как родное: девять лет назад он попытался ограбить его же, был задержан вскоре после преступления и провел в федеральной тюрьме около семи лет.

