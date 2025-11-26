Умерова допросили в НАБУ по коррупционному делу Миндича

|
Мария Гоманюк
Политик дал ответы на все вопросы сотрудников правоохранительных органов.

Как на Украине оценили ответы Умерова по коррупционному делу

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова допросили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) как свидетеля по уголовному делу о коррупции предпринимателя Тимура Миндича. Об этом написало интернет-издание Страна.ua, сославшись на пресс-службу СНБО.

В ведомстве отметили, что разговор Умерова оказался конструктивным. По сообщению источника, он дал ответы на все вопросы сотрудников правоохранительных органов. Остальные подробности разговора не раскрывались.

Схема отмывания денежных средств в энергетическом секторе государства была раскрыта НАБУ 10 ноября. Через нее прошло примерно 100 миллионов долларов.

Позже, 11 ноября, стало известно, что на Украине во время дела о коррупции обвинения предъявили семи лицам, среди которых был бизнесмен Миндич. Последнего назвали руководителем преступной схемы и приближенным соратником главы киевского режима Владимира Зеленского. Уточнялось, что члены группировки получали нелегальную выгоду от контрактов «Энергоатома». Помимо этого, ее участники легализовали средства с помощью бэк-офиса в Киеве.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава офиса президента Украины Андрей Ермак поручил начать дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

