Ермак поручил начать дело против главы САП Украины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

К подобным действиям подтолкнули новости о крупных хищениях бюджетных средств в окружении Зеленского.

Дело против главы САП Украины

Фото: www.globallookpress.com/Александр Чумаченко / Keystone Press Agency

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поручил правоохранительным органам подготовить дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Сразу после попытки поговорить <…> Ермак в очередной раз поставил задачу силовикам готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко», — говорится в публикации.

По информации СМИ, данное решение приняли после того, как были обнародованы первые части расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) «Мидас» о коррупции в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского. А также неудачной встречи последнего с главами антикоррупционных органов.

Известно также, что Ермака в офисе президента Украины называют Али-Бабой, чтобы сохранить конспирацию во время обсуждения поручений главы офиса Зеленского.

НАБУ сообщило о крупных хищениях в энергетической сфере 10 ноября. Уточняется, что потрачено не по целевому назначению было около 100 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский попал в осаду из-за коррупционного скандала.

