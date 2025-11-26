На Украине женщина зарезала мужа, который поддерживал Россию

В Ирпене женщина смертельно ранила своего мужа в ходе ссоры. Причиной конфликта стали его пророссийские взгляды. Об этом сообщает прокуратура Киевской области в своем Telegram-канале.

Со слов задержанной, напряженные отношения между супругами возникли из-за того, что мужчина поддерживал связь с родственниками из России. Ссора снова вспыхнула на кухне, когда женщина занималась приготовлением еды и шинковала капусту.

«Происшествие произошло в квартире супругов. Между мужчинами и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужчины и его связи с родственниками», — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленница схватила кухонный нож и ударила им супруга в область груди. Мужчина, которому было 70 лет, скончался до приезда врачей. Экстренные службы вызвала сама подозреваемая.

Расследование продолжается: прокуратура выясняет все подробности произошедшего. На данный момент женщина находится под стражей.

