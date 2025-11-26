В Михайловском замке пенсионерки прониклись атмосферой и устроили «коронацию»

В Михайловском замке пенсионерки сфотографировались с тактильной копией императорской короны

В Санкт-Петербурге три посетительницы так увлеклись атмосферой Михайловского замка, что решили устроить собственную «коронацию». Об этом сообщает 78.ru.

По данным очевидцев, группа пенсионерок взяла тактильную копию императорской короны Российской империи, предназначенную для людей с нарушениями зрения, и начала фотографировать друг друга. Коронация продолжалась, пока женщин не остановила строгая смотрительница.

Русский музей дал официальный комментарий по поводу случившегося.

«Тактильная модель Большой императорской короны не является предметом Музейного фонда Российской Федерации и используется нашими экскурсоводами во время адаптированных экскурсий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому она не закреплена на подставке», — отметили представители учреждения.

В пресс-службе также подчеркнули, что несмотря на доступность макета для прикосновений, брать модель в руки и уж тем более примерять ее нельзя. Смотрительница, по словам представителей музея, действовала в рамках инструкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.