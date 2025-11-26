«Народный фронт» начал новогодний сбор помощи для участников СВО

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Проверку отправляемого груза провели Дед Мороз и Снегурочка.

Фото, видео: «Народный фронт»; 5-tv.ru

«Народный фронт» объявил о запуске сбора фонда «Все для Победы!», направленного на поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

В рамках инициативы на передовую подготовлена крупная партия автомобилей, а также оборудование и предметы снабжения. В состав груза вошли беспилотные аппараты, прицелы, детекторы дронов, тепловые пушки, зимняя экипировка и другие необходимые вещи. Помимо этого, бойцам доставят фрукты, чтобы создать праздничную атмосферу накануне Нового года.

Проверку отправляемой помощи провели Дед Мороз и Снегурочка.

Представитель «Народного фронта», гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что внимание к военнослужащим особенно важно в праздничный период.

«Нужно понимать, что праздник должен быть у каждого», — добавил он.

Фонд «Все для Победы!» действует с 2022 года. Его работа направлена на обеспечение военных и жителей освобожденных территорий, а также на координацию благотворительных инициатив, объединяющих волонтеров, журналистов, блогеров и неравнодушных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные студенты доставили тонну гуманитарной помощи военнослужащим в ЛНР.

