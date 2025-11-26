«Мир иллюзий»: посол РФ заявил, что Британия намерена продолжать вооружать Киев

Даниил Ципелев
По словам Андрея Келина, Лондон не интересует мирный план по Украине.

Намерена ли Великобритания продолжать поставки оружия Киеву

Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС

Великобритания намерена продолжать вооружать Украину

Власти Великобритании знают о том, что сейчас идут переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, однако они не способствуют этому процессу, продолжая активно поставлять вооружение Киеву. Об этом в эфире программы на одном федеральном канале рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Я бы сказал, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики. Они прекрасно знают, что идет переговорный процесс, знают примерные контуры соглашения. <…> Тем не менее ни шагу навстречу», — отметил дипломат.

К тому же Келин считает, что Лондон в данный момент заинтересован в завершении горячей фазы конфликта. При этом, как подчеркнул дипломат, мирный план по Украине для Великобритании не представляет особого интереса.

Кроме того, по словам Келина, британские власти продолжают свою политику по вооружению Украины. Однако в Лондоне не осознают, что проблема состоит не в отсутствии оружия, а в нехватке личного состава у ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания призвала Россию сесть за стол переговоров.

