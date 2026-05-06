Захарова заявила о готовности России к результативным переговорам по Украине

Захарова: Россия готова к результативным переговорам по Украине

Москва никогда не отказывалась от диалога по украинскому урегулированию и открыта к ним. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, переговоры по этому вопросу должны привести к конкретным и ощутимым результатам. Она отметила, что власти страны неоднократно говорили об этом.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сообщила Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что американских представителей, которые отвечают за переговорный процесс по Украине, сейчас больше интересует ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на это, Москва не отказывается от диалога, добавила она.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны, помимо Украины, обсуждали иранскую проблему и отношения Москвы и Вашингтона.

