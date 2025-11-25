Глава Британского МИД призвала Россию сесть за стол переговоров

Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер журналистам после встречи со своими коллегами из других стран, в том числе и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Ее слова процитировало издание The Independent.

Купер заявила, что, по ее словам, работы впереди еще много. Она также добавила, что Великобритания и ее союзники поддерживают Незалежную, выступают за справедливый и прочный мир и стремятся к безопасности в Европе.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что никогда не отказывалась от дипломатического диалога и готова обсуждать пути урегулирования при соблюдении своих ключевых интересов безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США сообщили о согласовании большинства пунктов мирного плана по Украине. Осталось только несколько вопросов, по которым есть разногласия, но глава Белого дома Дональд Трамп сохраняет оптимизм, так как обсуждение пунктов плана ведется и с Украиной, и с Россией.

А вот встреча президента Незалежной Владимира Зеленского со своим американским коллегой пока не планируется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.