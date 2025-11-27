«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Анджелина перешла на удаленный формат обучения в прошлом году.

Почему дочь Виктории Бони уже год не ходит в школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Виктория Боня забрала дочь из частной школы в Англии

Блогер, телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» платит за обучение 13-летней дочери Анджелины от бизнесмена Алекса Смерфита по семь с лишним миллионов рублей в год (80 тысяч евро), но в школу девочка не ходит. Все уроки она посещает онлайн. Как рассказала Боня своим фолловерам в соцсетях, она приняла решение забрать ребенка из частного пансиона Boarding school в Англии еще в прошлом году.

В последнее время Анджелину все чаще видят с мамой, она также постоянно фигурирует в блоге знаменитости. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему девочка нигде не учится. В ответ Боня заявила, что у ее дочери «лучшая школа», просто она выбрала удаленный формат обучения.

«Она постоянно плакала и просила ее забрать. Ей не понравилось учиться в школе с проживанием. Поэтому мы забрали ее в середине учебного года. Она продолжила учиться онлайн», — цитирует звезду 7Дней.ru.

Как отметила Боня, дистанционное обучение оказалось более удобным и приятным для всех. Сама телеведущая часто путешествует, и ей комфортно, когда дочь всегда рядом. Анджелина в свою очередь может заниматься и заниматься конным спортом в любой точке мира.

Виктория Боня и ирландец Алекс Смерфит, наследник империи Smurfit Kappa Group, прожили вместе семь лет, Анджелина — их единственная дочь. Пара не была связана узами брака, однако оба родителя занимаются воспитанием девочки. После расставания они сохранили доброжелательные отношения и периодически встречаются.

Анджелина не имеет российского гражданства, она является подданной Монако. Школьница увлекается модой, а в последнее время неплохо зарабатывает на рекламе благодаря предприимчивой маме. Судя по всему, девочке непросто дается общение со сверстниками и учителями. Она не прижилась во французской гимназии, а теперь сбежала из пансиона. Тем не менее родители поддерживают ее и помогают найти свое место и свой путь.

Недавно дочь Бони попала под атаку скандально известного психолога Вероники Степановой. Интернет-эксперт оценила семью, назвала ребенка паразитом, беспризорницей и даже еще хуже. Не постеснялась. Ранее 5-tv.ru писал о реакции блогера на критику Степановой.

