Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям

Теперь к событиям в нашей стране, где сегодня появились новые детали громкого расследования в отношении хозяйки сети реабилитационных центров. Там чтобы перевоспитать трудных подростков, их избивали и унижали. В итоге филиал в Подмосковье полицейским пришлось брать штурмом.

А вот еще одно отделение в Екатеринбурге обследовали журналисты «Известий» и, надо сразу сказать, нашли много интересного. Например, выяснилось, что инструктор, обучавший персонал, приезжал из Москвы. И это как раз тот человек, который сейчас проходит по делу одним из главных подозреваемых. Эксклюзивные кадры — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова

Что происходит за закрытыми дверями таких неприметных загородных коттеджей, толком никто не знает. Так называемые организации социальной поддержки, которые зарабатывают на детях с зависимостями, как правило, работают без лицензии.

Подпольные рехабы регистрируют как немедицинские организации, а значит, открыть их может кто, где и когда угодно. Контроля фактически никакого.

Неудивительно, что среди методов перевоспитания, которые применяли в подмосковном Дедовске, — избиения, голодовка и связывание. Или вот, например, надо было написать одну и ту же фразу более 20 тысяч раз.

У Анны Хоботовой был еще один центр в Дмитрове, но он сгорел при пожаре. Одна из его бывших сотрудниц рассказала «Известиям», что его консультанты сознательно морили детей голодом.

«Не кормил их два дня. Я пришла, мне здесь все говорят, Мария Андреевна, мы голодные. Я в шоке. И в холодильнике нет продуктов, он ничего не заказал», – рассказала консультант реабилитационного центра Мария.

Рехабы у Хоботовой также есть в Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Туда сегодня тоже приехали полицейские. А до приезда силовиков там побывали «Известия».

Эксклюзивные кадры. Подростки рассказывают о жестоком обращении.

«Если прямо вообще уже истерика-истерика, то связывали. Ну это на время», – призналась одна из воспитанниц рехаба.

Раньше наказание были гораздо строже и страшнее, рассказывают они. Особенно, когда в центре работал арестованный накануне Виталий Балабриков. Тот самый, что до вчерашнего дня отвечал за реабилитацию детей в Подмосковье.

«Тут был мальчик, у него было расстройство психическое, он бил его головой об унитаз и говорил, что так делать нельзя», – рассказала другая пациентка.

Такие подпольные центры приносят их владельцам стабильно высокий доход. Реальный заработок неизвестен. Судя по квитанциям родителей, доход дедовского рехаба составил более 7 миллионов рублей, и это за четыре неполных месяца.

«Когда этим занимается непонятно кто — не хочу даже говорить слово непрофессионалы, а какие-то случайные люди, то очень велика вероятность того, что им очень хочется проявить свою власть, показать свою власть: какой я сильный, какой я могучий», – подчеркнул врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Михаил Барышев.

Родственники готовы на все ради лечения своих детей, и организаторы подобных учреждений этим пользуются.

«Очень много случаев, когда выявляется, что такие центры работают незаконно на протяжении многих лет. И специфика работы такая, что иногда действует „круговая порука“, что те, кто должен проверять и контролировать, либо не в курсе, либо делают вид, что не в курсе. И это, конечно, покрывательство. Тоже тяжкое преступление», – отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Подобных организаций сотни, и выяснить условия содержания подростков часто просто невозможно.

«Все зависит от статуса. Нелицензированные рехабы, проверок по ним практически нет. Основанием для таких проверок может послужить только жалоба», - подчеркнул руководитель юридической компании Никита Кулачкин.

Основательницу сети рехабов Хоботову пока ищут. Ранее она занималась вопросами демографии в Ростовской области. Три года назад общественники уже обращали внимание на методы ее работы, даже удалось закрыть центр в Балашихе.

Пока юридический статус таких заведений не определен, отследить их деятельность невозможно. По всей стране остаются тысячи псевдореабилитационных центров, приносящих прибыль, где взрослые думают о детях в самую последнюю очередь.

