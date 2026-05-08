В Ступино прошел ХХ военно-исторический фестиваль «Огненная дуга», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось на открытой площадке вблизи Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря. Об этом рассказал глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

В программу фестиваля вошли выступления солистов и творческих коллективов, военно-историческая реконструкция эпизода боевых действий. После этого желающие могли сфотографироваться с реконструкторами и рассмотреть историческую технику. На территории имеется полевая кухня, точки питания и фудкорт.

Организаторами мероприятия стали администрация округа, общественная организация «ВИМК «Победа», местное отделение партии «Единая Россия» и военно-исторические клубы. Всего на мероприятии собрались около 200 реконструкторов.

По словам Мужальских, главная цель «Огненной дуги» — наглядно показать людям подлинные события военных лет, а также все тяготы и героизм тех, кто сражался за нашу страну. Особенно это актуально для молодежи.

«Наш долг — передавать эту память из поколения в поколение. На территории округа фестиваль проводится уже в 20-й раз. Ступино удостоен звания «Город трудовой доблести», — сказал Мужальских.

Как отметил представитель организаторов Игорь Гужевский, после посещения таких мероприятий многие юноши поступили в военные училища.

«Память живет, и мы стараемся поддерживать святую память, чтобы наша победа была и вновь, и мы всех супостатов одолеем», — добавил Гужевский.

Этот фестиваль — не только культурно-массовое событие, но и просветительский проект, помогающий сохранить историческую правду и сформировать у молодого поколения уважительное отношение к стране, сказала представитель организаторов Елена Сурикова.

