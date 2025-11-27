«Должны общаться»: Валерия и Иосиф Пригожин о работе с молодыми артистами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 133 0

Артисты считают, что творческий диалог между поколениями очень важен.

Валерия и Пригожин о работе с Травмой и Лида

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерии и Иосифу Пригожину понравилось работать с молодыми артистами

Народная артистка РФ Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказали изданию Super о своем сотрудничестве с молодыми артистами Травма и Lida. Недавно исполнители представили обновленную версию хита «Самолет», и на премии «Блогема» супруги поделились впечатлениями от совместной работы.

«Очень милые, что я могу сказать. Классные, профессиональные. Очень у нас все слаженно, хорошо (получилось. — Прим. ред.)», — рассказала Валерия.

Певица подчеркнула, что не любит навешивать ярлыки на молодых музыкантов и всегда открыта к новым жанрам и творческим экспериментам. Иосиф Пригожин со своей стороны отметил важность взаимодействия представителей разных возрастных групп.

«Молодежь и взрослые люди должны общаться друг с другом, обмениваться опытом, знаниями, какими-то своими культурными фишками», — поделился продюсер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пригожин поделился мнением о том, что секрет долголетия народной артистки СССР и композитора Александры Пахмутовой заключается в особом тепле ее характера, искренней доброте и уважении к людям.

Пригожин вспомнил знаменитое высказывание Майи Плисецкой об «истинном величии» и отметил, что эти слова полностью отражают личность Пахмутовой. По его словам, композитор всегда оставалась человеком, которому чужда зависть, и именно это качество на протяжении всей жизни определяло ее отношение к окружающим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы
13:49
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
13:35
Путин заявил о постоянном контакте РФ и Таджикистана по вопросам безопасности
13:32
Улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста
13:18
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
13:16
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
Хабенский о создании самого мрачного сезона «Метода»: «Не про маньяков, а про людей»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео