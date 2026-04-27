Семь верст сквозь метель: в Петербурге представили драму о подвиге, который не должен быть забыт

В Петербурге прошел премьерный показ фильма «Семь верст до рассвета»

В Петербурге прошел премьерный показ военной драмы «Семь верст до рассвета». Картина рассказывает о жизни и подвиге крестьянина Матвея Кузьмина, который в годы Великой Отечественной войны повторил поступок Ивана Сусанина. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Сюжет переносит зрителя в зиму 1942 года, в оккупированную деревню в Псковской области. Местный житель Матвей Кузьмин, роль которого исполнил народный артист России Федор Добронравов, получает приказ провести немецкий отряд в тыл красноармейцев. Он подчиняется, но всю ночь водит врагов сквозь метель по бездорожью, готовя им смертельную ловушку.

Актер фильма Олег Гаас в беседе с корреспондентом 5-tv.ru подчеркнул, что уникальность этого подвига — в его искренности и отсутствии пафоса.

«Матвей Кузьмич действительно герой, потому что он не выпячивается, не делает то, что ему сказали по приказу, а он делает это от сердца. Мало кто в нынешнее время так сможет», — сказал артист.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина отметила, что фильм показывает столкновение двух миров. По ее словам, немецкое командование видело в герое лишь «покорного раба», не сумев разглядеть в крестьянине мудрость и мощный внутренний стержень.

«Эта гордыня фашистов затмевает им глаза, она слепит их и не дает им разглядеть в этом крестьянине всю его мудрость, его веру, его внутренний нравственный стержень, его волю к свободному моральному выбору, что в конце концов и становится их роковой ошибкой», — говорит актриса.

Увидеть историю о подвиге Матвея Кузьмина на больших экранах можно будет уже с 30 апреля.

