«Величайшая женщина»: Пригожин назвал секрет долголетия Пахмутовой

Иосиф Пригожин: секрет долголетия Пахмутовой в ее доброте и любви к людям

Секрет долголетия народной артистки СССР и композитора Александры Пахмутовой заключается в ее доброте и человеколюбии. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на Праздничном концерте в честь 96-летия пианистки в Государственном Кремлевском дворце.

Шоумен привел в качестве примера знаменитую фразу легендарной балерины Майи Плисецкой об «истинном величии». По его словам, такое высказывание целиком и полностью соответствует Пахмутовой, которая за всю свою жизнь никогда никому не завидовала.

«Она величайшая женщина! Хочу вам сказать, как говорила великая Майя Плисецкая: „Истинное величие никогда не опуститься до высокомерия“. Вот она (Александра Пахмутова — Прим. Ред.) — великая женщина. Она в свои 96 лет никому никогда не завидовала, поэтому она долгожитель. И мне сейчас рассказали, она сидит за роялем, Моцарта играет, попадает в ноты и все хорошо. Я хочу сказать, настолько она добрый, потрясающий человек — человеколюбящий. Вот есть люди, которые любят только себя, а она людей любит», — искренне поделился продюсер.

Пригожин добавил, что для него и для других артистов участие в творческом вечере Александры Николаевны — это большая радость и честь. Он с теплотой вспомнил то время, когда был гостем в доме у нее и ее супруга — поэта-песенника и киноактера Николая Добронравова.

«К великому счастью, для нас (другие артисты и, в частности, Валерия — Прим. Ред.), для меня это большая честь, потому что мы не в первый раз принимаем участие в творческом вечере Александры Николаевны. Еще Николай Николаевич (Николай Добронравов — поэт-песенник, киноактер и супруг Пахмутовой — Прим. Ред.) был. Это чудеснейшие люди, даже бывали дома у них. Это просто невероятные люди. Они, как солнце, как свет. Все общение, что у нас было, оставляло восторг и хорошее послевкусие», — рассказал Иосиф Пригожин.

По мнению продюсера, такие люди, как они, создают целую музыкальную историю для нашего государства, а все композиции, написанные Пахмутовой, стали настоящей классикой и отечественным достоянием.

Страничка из биографии

Александра Пахмутова знаменита как советский и российский композитор, она автор более 400 песен и множества других произведений, включая музыку для кино, балета, а также симфонические композиции.

Она создала более 400 песен, многие из которых стали народными хитами. Среди них: «Песня о тревожной молодости», «Старый клен», «Знаете, каким он парнем был», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и «Птица счастья».

Для симфонических оркестров Александра Пахмутова написала такие композиции, как «Русская сюита» и «Концерт для трубы с оркестром». На ее музыку был поставлен балет «Озаренность» в Большом театре.

Музыка Александры Николаевны известна также и по легендарным советским фильмам, таким как «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Битва за Москву» и «О спорт, ты — мир!».

Даже после смерти своего супруга Александра Пахмутова продолжает творить. О том, как сложилась судьба композитора и что происходит в ее жизни сейчас — читайте в материале 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX