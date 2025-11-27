«Жаль ее»: дочь Даны Борисовой вышла в свет с 35-летним избранником

Дарья Орлова
Разница в возрасте — не единственная странность в отношениях Полины и Артура.

Дочь Даны Борисовой и ее парень

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь Даны Борисовой вышла в свет с 35-летним избранником

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, выбрала наряд с глубоким декольте для выхода на красную дорожку вместе со своим возлюбленным — 35-летним Артуром Якобсоном. Он впервые решился сопровождать юную избранницу на публичном мероприятии и под вспышками камер выглядел заметно скованным.

Когда пара переместилась за столик в ресторане, мужчина стал чувствовать себя свободнее. Видео с вечера Борисова разместила в своем Telegram-канале. Если в блоге Полины ее подписчики обычно откликаются доброжелательно, то в Сети преобладают вопросы о том, зачем она так настойчиво демонстрирует личную жизнь, будто намеренно превращая любые события в элемент пиара.

Ранее девушка рассказывала, что Якобсон предложил ей за короткое время потратить 100 тысяч рублей, но она не смогла выполнить условие полностью и освоила лишь 70.

«Артур дал мне задание за 15 минут потратить 100 тысяч, а я смогла всего 70. Вот это беда», — писала дочь телеведущей.

Артур водит ее по дорогим ресторанам и казино, а в переписках, которые Полина показывала подписчикам, позволяет себе снисходительный тон и резкие выражения в ее адрес.

Первый совместный выход пары на публику, как и ожидалось, вызвал волну негативных комментариев. Многие пользователи заявили, что девушка выглядит заметно старше своего партнера, и усомнились в его зрелости. В сети появилось множество нелестных отзывов о внешнем виде и поведении обоих.

«Мне почему-то жаль ее», — пишут пользователи.

