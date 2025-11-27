«Раскатала губу»: невесту Тимати высмеивают в сети

Невесту Тимати Валентину Иванову высмеивают в сети из-за роскошного кольца

Модель Валентина Иванова, мать младшего ребенка рэпера Тимати, вызвала бурное обсуждение намеком на возможную помолвку. Она опубликовала видео, на котором демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Кадры публикует 7Дней.ru.

«Ох, и балует меня! Мечтала о таком колечке», — сказала Иванова, показывая подарок.

Публика быстро отреагировала: часть пользователей уверена, что девушка зря рассчитывает на свадьбу с артистом. Комментаторы отмечают, что Тимати никогда не вступал в брак, несмотря на то что является отцом нескольких детей. В обсуждениях звучат скептические замечания вроде: «Раскатала губу! Всем понятно, что свадьбы не будет».

Отношения Тимати и Валентины продолжаются около трех лет. Пара воспитывает совместную дочь Эмму, которая родилась минувшим летом. Помимо этого, у рэпера есть одиннадцатилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от блогера и модели Анастасии Решетовой.

После появления на свет младшей дочери Тимати подвергся критике за то, что сразу отправился на отдых, оставив Валентину с новорожденной. Позднее он стал проводить с девочкой больше времени, а недавно они вместе отдыхали на Маврикии.

