«Родилась пять лет назад»: Ханде Эрчел рассказала о чуде, изменившем ее жизнь

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 162 0

Турецкая актриса объяснила, почему считает произошедшее настоящим подарком судьбы.

Главное чудо в жизни Ханде Эрчел

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ханде Эрчел посоветовала своим поклонникам верить в чудеса вопреки всему

Турецкая актриса Ханде Эрчел, знакомая российской аудитории по сериалу «Постучись в мою дверь», поделилась личными переживаниями и рассказала о событии, которое считает главным чудом в своей жизни. По словам артистки, пять лет назад в ее судьбе произошла история, ставшая основой для нового фильма «Два мира. Одно желание».

«Пять лет назад история этого фильма началась буквально с одного предложения, и она росла и росла и превратилась во что-то большое. И это тоже своего рода чудо. Поэтому я считаю, что людям нужно обращать внимание на то, что они желают в этой жизни, потому что все эти желания могут становиться тем самым чудом, которое может сбыться. Поэтому давайте продолжать верить в чудеса и продолжать верить в сказки», — заявила актриса в беседе с 7Дней.ru на презентации картины, где она выступила не только исполнительницей главной роли, но и автором изначальной идеи.

Эрчел призналась, что задумка сюжета родилась из чувства светлой ностальгии по детству — воспоминания о людях, семейных моментах, запахах и любимых вкусах подтолкнули ее создать эмоциональную историю, которую она долго вынашивала. Когда появился полноценный сценарий, она без колебаний согласилась сыграть главную героиню.

Актриса отметила, что открыта неожиданным проектам и новым персонажам, а также выразила надежду, что однажды сможет поработать с российскими режиссерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео