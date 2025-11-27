«Родилась пять лет назад»: Ханде Эрчел рассказала о чуде, изменившем ее жизнь

Ханде Эрчел посоветовала своим поклонникам верить в чудеса вопреки всему

Турецкая актриса Ханде Эрчел, знакомая российской аудитории по сериалу «Постучись в мою дверь», поделилась личными переживаниями и рассказала о событии, которое считает главным чудом в своей жизни. По словам артистки, пять лет назад в ее судьбе произошла история, ставшая основой для нового фильма «Два мира. Одно желание».

«Пять лет назад история этого фильма началась буквально с одного предложения, и она росла и росла и превратилась во что-то большое. И это тоже своего рода чудо. Поэтому я считаю, что людям нужно обращать внимание на то, что они желают в этой жизни, потому что все эти желания могут становиться тем самым чудом, которое может сбыться. Поэтому давайте продолжать верить в чудеса и продолжать верить в сказки», — заявила актриса в беседе с 7Дней.ru на презентации картины, где она выступила не только исполнительницей главной роли, но и автором изначальной идеи.

Эрчел призналась, что задумка сюжета родилась из чувства светлой ностальгии по детству — воспоминания о людях, семейных моментах, запахах и любимых вкусах подтолкнули ее создать эмоциональную историю, которую она долго вынашивала. Когда появился полноценный сценарий, она без колебаний согласилась сыграть главную героиню.

Актриса отметила, что открыта неожиданным проектам и новым персонажам, а также выразила надежду, что однажды сможет поработать с российскими режиссерами.

