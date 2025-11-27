Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Киргизии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Российского лидера встретил глава республики Садыр Жапаров.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке. Российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

В саммите также примут участие лидеры Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В киргизской столице все готово к проведению собрания. Во Дворец единства прибыли главы государств-участников организации.

После официальной церемонии фотографирования начнется заседание лидеров стран. К саммиту подготовили 19 документов, направленных на развитие военно-экономического сотрудничества и противодействия преступности. По итогам переговоров стороны подпишут итоговую декларацию, закрепляющую единую позицию государств-участников ОДКБ по ключевым векторам развития.

Ранее Владимир Путин и Садыр Жапаров провели в Бишкеке переговоры, подписав по их итогам совместное заявление об углублении союзных отношений. Кроме того, в резиденции «Ала-Арча» прошла двусторонняя встреча российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко, позже вечером президенты РФ и Белоруссии провели неформальный обед.

