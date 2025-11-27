На саммите ОДКБ подпишут документы об укреплении военного и экономического сотрудничества

Эфирная новость 75 0

В заседании Совета коллективной безопасности в Бишкеке примут участие лидеры пяти стран — России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В эти минуты в Бишкеке собираются лидеры пяти стран — России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Планируется, что в ходе саммита главы государств наметят приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ, а также обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Кроме того, ожидается подписание документов об укреплении военного, военно-экономического и анти­наркотического сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке. Российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

К саммиту подготовили 19 документов, направленных на развитие военно-экономического сотрудничества и противодействия преступности. По итогам переговоров стороны подпишут итоговую декларацию, закрепляющую единую позицию государств-участников ОДКБ по ключевым векторам развития.

