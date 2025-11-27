Путин: ОДКБ гарантирует безопасность и стабильность на Евразийском пространстве

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Объединение защищает коллективные интересы в условиях напряженной обстановки в мире.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Организация Договора о коллективной безопасности надежно гарантирует стабильность на Евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность государств-участников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Российский лидер отметил, что выдвижение на первый план задач защиты коллективных интересов и инициатив стран, входящих в объединение, вполне логично с учетом геополитической напряженности в мире.

В этом контексте РФ предлагает провести в 2026 году в Москве международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. К этому мероприятию планируется привлечь как делегации государств-членов, так и представителей дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений, подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке. Российского лидера встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

