Кошмар на пороге дома: клоун-убийца застрелил мать перед ее сыном

People: клоун-убийца застрелил мать перед ее сыном

Утро, начавшееся с заботы о близких, закончилось убийством. В богатом районе американского штата Флорида женщина открыла дверь человеку в маске клоуна, который ее застрелил. Об этом сообщает People.

В субботу 26 мая 1990 года 40-летняя жительница тихого района готовила завтрак для своего сына и его друзей. Юноша восстанавливался после травмы ноги, и мать хотела начать выходные по-семейному.

Около 10:45 в дверь их дома постучали. Сын и двое его приятелей, которые смотрели телевизор в гостиной, увидели через стекло фигуру в костюме клоуна — с цветами и воздушными шариками.

Женщина, любившая клоунов с детства и украшавшая дом собственными рисунками, подошла открыть дверь. В этот момент «клоун» достал пистолет и выстрелил в нее практически в упор. Она упала в фойе, среди разбросанных гвоздик и шаров, истекая кровью. Пока сын кричал друзьям вызвать экстренные службы, нападавший спокойно уехал в белом кабриолете.

Почти три десятилетия без ответов

Следствие продвигалось медленно. Набор улик — оранжевые волокна от парика в доме предполагаемой подозреваемой и в автомобиле, конфликт в семье, разговоры о возможной измене мужа убитой — не давал достаточной базы для ареста.

И только в 2017 году дело сдвинулось. Благодаря новым методам ДНК-анализа следователи смогли сопоставить обнаруженные волокна с париком, который, вероятно, использовала убийца.

Под арест попала 54-летняя женщина, которая спустя годы после убийства вышла замуж за мужа жертвы. Пара уже тогда успела оставить Флориду в прошлом: они жили в Вирджинии, владели рестораном фастфуда в Теннесси, устраивали киносеансы для друзей и катались на лодке по озеру.

Когда следователи вернулись к давнему делу, выяснилось, что слухи о ее романе с мужем погибшей появились сразу после убийства.

Признание и освобождение

В апреле 2023 года женщина-клоун признала себя виновной в убийстве. Ее приговорили к 12 годам тюрьмы. Но из-за особенностей системы и учета времени под стражей она вышла на свободу в ноябре 2024-го — всего через 18 месяцев после признания вины.

Сын погибшей, который в тот день видел убийцу своими глазами, заявил, что хотел бы пожизненного приговора для женщины, которую считает виновной в гибели всей своей семьи. Он говорил, что находит утешение лишь в мысли, что его мать — его «ангел-хранитель».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.