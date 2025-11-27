Почему исчезли кольца Сатурна: редкое явление можно увидеть с Земли

NYT: Из-за редкого явления у Сатурна исчезли кольца

Если сейчас направить телескоп на Сатурн, можно заметить, что его легендарные кольца выглядят иначе обычного. Как объясняет британский астрофотограф Дэмиан Пич, планета остается впечатляющим объектом наблюдений — но именно сейчас кольца окажутся почти невидимыми. Об этом сообщает New York Times.

Это связано с тем, что Земля и Сатурн выравниваются в так называемой плоскости колец: ультратонкие ледяные дуги становятся строго «ребром» к наблюдателю и практически исчезают. Полного «исчезновения» на этот раз не произойдет, но в прошедшую субботу ширина видимой части колец сократилась до менее чем 1%, а затем вновь начала увеличиваться. Следующая возможность увидеть полное пересечение появится только в 2038 году.

Почему кольца «пропадают»

Эффект связан с наклоном оси Сатурна и особенностями орбит. Планета делает оборот вокруг Солнца почти за 30 лет, и в определенные моменты угол между Землей и кольцами сводится к минимуму. Тогда кольца кажутся то широкими, то тонкими, а во время пересечения плоскости — исчезающими.

Такие группы пересечений происходят раз в 13–16 лет, но не всегда видны. В 2024 году одно полное пересечение уже было — но Сатурн находился слишком близко к Солнцу, и наблюдать его было невозможно. Аналогичная ситуация была в 2009-м. Последние случаи, которые удалось увидеть с Земли, пришлись на 1995 и 1996 годы.

Как это воспринимали первые астрономы

Эффект исчезающих колец озадачил Галилео Галилея еще в XVII веке. В 1610 году он наблюдал Сатурн с помощью собственного примитивного телескопа и решил, что у планеты есть два «боковых тела». Позже кольца «пропали» из поля зрения, вновь появились, изменили форму, и Галилей предполагал, что видит «уши».

Лишь в 1659 году голландский ученый Христиан Гюйгенс понял, что вокруг Сатурна расположены кольца — первые известные человечеству.

Что изучат ученые сейчас

Астрофизик Филип Николсон из Корнелла и его команда будут наблюдали редкое сближение при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Поскольку яркие кольца почти исчезли из-за перспективы, это создало идеальные условия для изучения тусклого электронного кольца Сатурна, связанного с ледяными шлейфами спутника Энцелада.

Ученые надеялись обнаружить отраженный свет, содержащий атомы углерода, что усилило гипотезу о возможной жизни в подповерхностном океане Энцелада.

