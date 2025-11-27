Новые правила в киберспорте: россиян могут начать штрафовать за читерство

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Эксперты настаивают на создании единой системы контроля, чтобы укрепить доверие к турнирам.

Какая ответственность за использование читов в играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России могут ввести штрафы за использование читов в играх

В России обсуждают возможность введения штрафов за использование нечестных методов в киберспорте. Об этом сообщают «Известия».

Предполагаемые меры направлены на повышение доверия к индустрии и создание условий, которые помогут привлечь в киберспорт больше инвесторов.

Согласно экспертным оценкам, которые имеются у депутатов, сейчас до 80% игроков используют различное читерское оборудование. В качестве противодействия этой практике предлагается устанавливать административные штрафы, сумма которых может достигать 30 тысяч рублей.

«Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы», — заявил сенатор Артем Шейкин, комментируя инициативу.

По словам депутата, для того чтобы система наказаний работала эффективно, необходимо разработать единый регламент проверки на наличие читов, порядок фиксации нарушений, а также способы защиты прав киберспортсменов и процедуру подачи апелляций.

Контроль за исполнением такого регламента предлагают возложить на Минспорт, профильные федерации, организаторов турниров, команды, игроков и их спонсоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабр...

Последние новости

22:19
«Настоящий джентельмен»: Наталия Орейро об экранной химии с Факундо Арана
22:00
Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
21:45
В Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем
21:44
Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией
21:32
Первый в стране чат-бот центров госуслуг на базе нейросети заработал в Москве
21:14
Алексей Чадов продолжает биться за неполученные от собственного фильма деньги

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео