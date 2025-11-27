В семейной поездке десятилетняя девочка впала в диабетическую кому и умерла

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ее мать обвиняют в убийстве.

Чем опасен диабет

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

People: В семейной поездке десятилетняя девочка впала в диабетическую кому и умерла

В американском штате Вашингтон 42-летняя женщина была арестована в связи со смертью своей 10-летней дочери. Задержание матери состоялось после длительного расследования трагической гибели девочки. Об этом сообщает People.

По данным полиции, в июле 2025 года ребенка привезли уже мертвым в детскую больницу в Такоме. У девочки был диабет первого типа, и, как установили следователи, она умерла от продолжительного диабетического кетоацидоза — состояния, которое возникает при критической нехватке инсулина.

Следствие утверждает, что девочка впала в кому и скончалась, а мать не обратилась за медицинской помощью, несмотря на явные признаки ухудшения здоровья. Полиция подчеркивает, что именно отсутствие своевременного вмешательства привело к смерти ребенка.

Поездка, ставшая смертельной

Согласно судебным документам, женщина вместе с бойфрендом и тремя детьми отправилась в поездку к границе Орегона и Калифорнии, хотя у девочки уже наблюдались выраженные признаки развивающегося кетоацидоза. Инсулиновая помпа фиксировала крайне высокий уровень сахара, а перед поездкой у ребенка началась рвота.

Прокуратура заявляет, что мать была обучена распознавать симптомы осложнения и прекрасно понимала опасность. Несмотря на ухудшение состояния дочери, семья продолжила путь: по материалам дела, за время поездки они проехали более 1100 километров и проезжали мимо 31 больницы.

По версии следствия, девочка умерла на заднем сиденье автомобиля, рядом с братьями и сестрами. Когда 18 июля мать доставила ее в больницу Мэри Бридж, ребенок был мертв уже несколько часов.

Оправдания матери

Согласно документам, Макаллистер сказала полиции, что не обращалась за помощью из-за соглашения об опеке — якобы ей нельзя было вывозить дочь за пределы штата. Она также утверждала, что ребенок должен был сам взять с собой «спасительный набор» с необходимыми препаратами.

Следователи отметили: это был далеко не первый эпизод. После постановки диагноза в 2018 году девочка четырежды попадала в больницу с тем же осложнением.

Начальник полиции назвал дело эмоционально тяжелым и подчеркнул, что сотрудники обязаны защищать самых уязвимых жителей — особенно детей, которые не могут постоять за себя.

Женщина была обвинена в непредумышленном убийстве. В Верховном суде округа Кинг она заявила, что не признает себя виновной. Расследование продолжается.

