Опасные трюки: подросток на электромотоцикле насмерть сбил ветерана

Дарья Орлова
Следствие считает, что трагедии можно было избежать.

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

The Guardian: подросток на электромотоцикле насмерть сбил ветерана

В США матери подростка предъявили серьезные обвинения после смертельного ДТП с участием ее сына. Об этом сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошел в городе Лейк-Форест рядом со школой El Toro High School. Виновник трагедии — 14-летний подросток — ехал на электромотоцикле Surron и в какой-то момент поднялся на заднее колесо. Во время этого маневра он сбил 81-летнего ветерана Эда Эшмана, который возвращался домой с работы.

После произошедшего подросток покинул место происшествия. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, однако спустя четыре дня он скончался.

После гибели мужчины обвинения поступили в адрес матери подростка, Томми Джо Мейер. Ей вменяют непредумышленное убийство, создание угрозы для ребенка, содействие после совершения преступления, попустительство несовершеннолетнему правонарушителю, а также предоставление ложных сведений полиции.

По версии прокуратуры, женщину заранее предупреждали о том, что ее сын не имеет права управлять таким транспортом, а сам электромотоцикл слишком мощный для его возраста. Кроме того, следствие считает, что мать знала о рискованной манере вождения подростка, но не предприняла никаких мер.

Если вина будет доказана по всем пунктам, ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и восьми месяцев.

