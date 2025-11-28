«Сказывается на состоянии»: что для Карауловой стало самым сложным в материнстве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Артистка посоветовала родителям, воспитывая детей, не забывать о себе.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Юлиана Караулова: самое сложное в материнстве — отсутствие сна

Недосып стал самым сложным в материнстве для певицы Юлианны Карауловой. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама исполнительница на премии «Блогема».

«Для меня, честно говоря, самое сложное (в родительстве. — Прим. ред.), наверное, это отсутствие сна. Потому что это сказывается на твоем психологическом состоянии, на твоем ментальном здоровье», — отметила артистка.

Караулова подчеркнула, что недосып создает ощущение, что ты периодически находишься в состоянии «высечения искр» и истощения.

Знаменитость не знает единого рецепта, который подошел бы всем родителям для того, чтобы сбалансировано совместить воспитание ребенка и всю остальную жизнь. Но все же посоветовала прислушиваться к внутреннему «я» и не забывать заботиться в том числе и о себе.

«Главное — слушать сердце, главное — прислушиваться к своей интуиции. И помнить, что есть еще такое классное правило: счастлива мама — счастлив малыш. Поэтому не забывать о себе», — порекомендовала певица.

